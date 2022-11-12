Мужчину в Твери убило на работе током

Погибший работал с прибором под напряжением. Фото: Олег ХАДАЕВ

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в подсобном помещении предприятия города. Такова официальная сухая информация.

Предварительно известно, что 66-летний мужчина во время работы получил удар электрическим током, после чего умер.

Сейчас следователь выясняет все детали ЧП, что понять, есть основания возбуждать уголовное дело или нет. Название предприятия не разглашается.