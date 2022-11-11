Мигаловский мост в Твери оснастят камерами и системами транспортной безопасности за 182 млн рублей

На мосту смонтируют системы доступа, видеофиксации, пожарной безопасности и оповещения. Фото: yandex.ru/maps

Федеральное казённое учреждение Упрдор "Россия" планирует сделать Мигалоский мост в Твери особо охраняемым объектом. Мост оснастят системами обеспечения транспортной безопасности: огородят специальным забором, смонтируют системы доступа, оповещения (громкоговорители), установят камеры, оборудуют пункты досмотра.

Соответствующий контракт опубликован на сайте госзакупок. Контракт охватывает первый этап работ. Стоимость работ, согласно документам, составляет 182 млн 392 тыс. 377 рублей. Финансируется проект из федерального бюджета РФ.

Полностью работы по оснащению моста комплексной системой транспортной безопасности должны быть выполнены до конца октября 2024 года. Работы первого этапа - в декабре 2023 года.