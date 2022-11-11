В Тверской области объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

В Тверской области будет непогода в выходные. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В ближайшие выходные, 12 и 13 ноября, в Тверской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

В субботу и воскресенье ожидается усиление западного, северо-западного ветра с отдельными порывами 13-18 м/с.

Такой ветер по шкале Бофорта расценивается как очень крепкий. Ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра очень трудно.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Также действует Единый «телефон доверия» регионального ГУ МЧС России – (4822) 39-99-99.