В Тверской области водители помогли сломавшейся посреди дороги скорой помощи

Снимок из машины медиков. Фото: VK/Подслушано Кимры/Светлана Морозова

Бригада Кимpской скорой помощи благодарят дальнобойщика и водителя легкового автомобиля за помощь. Пост благодарности появился в паблике "Подслушано Кимры".

Ночью 11 ноября машина бригады скорой помощи во время выезда неожиданно сломалась посреди дороги. Медикам грозила холодная ночь на обочине. Но помогли проезжавшие мимо водители большегруза и легковой машины.

- Молодые люди - дальнобойщик (к сожалению не знаю имени) и Василий на Митсубиси, остановились и сначала, под проливным дождём, пытались отремонтировать наш, сломавшийся посреди дороги, Форд. А затем, Василий отбуксировал нас на тросе от п. Рождествено почти до самых Кимp. Дальнобойщик страховал сзади, потому что у нас даже "аварийка" не работала! Ребята! Вы просто невероятные! Спасибо Вам огромное за Ваши добрые сердца! Низкий поклон! Здоровья Вам и Вашим семьям! - написали благодарные медики (авторская грамматика и пунктуация сохранена - Ред.).