Жителям деревень Тверской области расскажут о системе быстрых платежей

Банк повысит финансовую грамотность жителей деревень. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В тверском отделении Банка России решили повысить финансовую грамотность жителей отдалённых деревень и запланировали серию семинаров.

«Обеспеченность финансовыми услугами жителей труднодоступных и удаленных сел и деревень Верхневолжья кардинально отличается от возможностей жителей областного центра и крупных населенных пунктов», - поясняют мотивы акции в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Для того, чтобы понять, что нужно рассказать селянам, банк провёл опрос на местах и выяснил, каким образом жителям региона удобнее получать новые знания и участвовать в мероприятиях по финграмотности, какие темы наиболее актуальны. Для людей в удаленных населенных пунктах, где есть условия для онлайн-общения, пройдут вебинары. Во многие села и деревни эксперты из тверского отделения поедут лично. Площадками для проведения мероприятий по финансовому просвещению станут сельские библиотеки, дома культуры и администрации.

На онлайн-занятии «Система быстрых платежей» селяне узнают об условиях подключения к системе и ее возможностях, а также о том, как оплачивать товары и услуги через систему с помощью QR-кодов. О том, как избежать финансовых потерь и вовремя распознать мошенников, сельчане узнают на лекциях «Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью». Помимо этого, специалисты познакомят участников семинаров с правилами безопасности при использовании электронных средств платежа.

Занятия будут проходить по графику, анонсы выйдут в районных газетах. Даты проведения семинаров пока не сообщаются.