Фонд капремонта нарушил сроки ремонта некоторых домов Пролетарского района Твери

Некоторые дома в Пролетарском районе отремонтируют после вмешательства прокуратуры. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Фонд капитально ремонта нарушил предельные сроки проведения работ по ремонту внутридомовых систем, фасадов и крыш в многоквартирных домах Пролетарского района Твери. Нарушения выявила прокуратура.

Прокурор Пролетарского района Твери обратился в суд с исковым заявлением в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц о возложении обязанности по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы на 2017-2019 годы.

Однако Центральный районный суд отказал в удовлетворении иска, пояснив решение тем, что фон принимал меры по поиску подрядных организаций, дело перешло к Тверскому областному суду. Он встал на сторону прокурора.

-Суд установил, что обязательства фонда капитального ремонта выполнены не были, а значит, интересы жителей, которые своевременно оплачивали взносы на капремонт, нарушены, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге суд обязало фонд провести ремонт в течение шести месяцев.