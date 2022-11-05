Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 ноября 2022 7:05

В Тверской области пропал мужчина с татуировками

С 10 октября о местонахождении Евгения Зуева ничего неизвестно
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Ориентировка на Евгения Зуева от ВПСО «Сова».

Ориентировка на Евгения Зуева от ВПСО «Сова».

В Тверской области пропал Евгений Зуев 1990 года рождения. О розыске сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова".

10 октября мужчина ушел из дома в ЗАТО "Озерный" (Тверской переулок, 4) и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 175 см, волосы светлые, с боков сбриты, возможно завязаны в хвост. Особые приметы: татуировки. Одежда (предположительно): черная куртка, голубые джинсы, белые кроссовки, красная кепка.

Всех, кто что знает о нем, просят звонить по телефонам: 8 (904)014-12-34 или 112.