В Тверской области пропал мужчина с татуировками

Ориентировка на Евгения Зуева от ВПСО «Сова».

В Тверской области пропал Евгений Зуев 1990 года рождения. О розыске сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова".

10 октября мужчина ушел из дома в ЗАТО "Озерный" (Тверской переулок, 4) и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 175 см, волосы светлые, с боков сбриты, возможно завязаны в хвост. Особые приметы: татуировки. Одежда (предположительно): черная куртка, голубые джинсы, белые кроссовки, красная кепка.

Всех, кто что знает о нем, просят звонить по телефонам: 8 (904)014-12-34 или 112.