В Твери проходит выставка уникальных часов

Вот такие красивые часы можно увидеть в экспозиции. Фото: ПТО

В Тверской областной картинной галерее 4 ноября открылась уникальная выставка часов «Время, вперед! Часы XVIII - начала XX веков из частных собраний».

Организовала ее Международная конфедерация коллекционеров, антикваров и арт-дилеров совместно с Тверской областной картинной галереей при поддержке регионального правительства.

-Экспозиция посвящена истории часового искусства и представляет лучшие образцы периода XVII - начала XX веков. Такие как люцерновые часы, часы «День и Ночь» по модели Микеланджело Буонарроти, деревянные часы «Торговец попугаями», каретные часы «Павел Буре» и «Мозер», - сообщают в пресс-службе областного правительства.

На выставке можно посмотреть и на редкие часы-картины, связанные с изображением знаменитых часовых башен мира, индустриальные часы, не только показывающие время, но и демонстрирующие новейшие технические изобретения того периода: паровую машину и маяк.

Выставка будет работать с 4 ноября 2022 года по 26 февраля 2023 года в выставочном зале Оранжереи Тверского императорского дворца. Справки по телефону: (4822) 34-62-43.

СПРАВКА КП

Выставка «Время, вперед! Часы XVIII - начала XX веков из частных собраний» является проектом региональной программы Конфедерации «Большое искусство – Большой России», которая стартовала в 2013 году. В рамках программы организованы художественные выставки в Твери, Плесе, Ржеве, Звенигороде, Тарусе, Владимире, Калуге и Арзамасе.