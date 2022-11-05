В Твери прошел показ фильма «Донбасс. Дорога домой»

На показе фильма в театре драмы. Фото: ПТО

4 ноября в Тверском областном академическом театре драмы показали фильм «Донбасс. Дорога домой». Зрителям картину представила Режиссер Александра Франк. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на показ были приглашены учащиеся старших классов школ, студенты вузов и колледжей, юнармейцы, представители общественных организаций, Росгвардии, Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Фильм снят по итогам поездки Александры Франк в мае 2022 года на Донбасс для съемки документального цикла «Лики Донбасса». В августе режиссер вернулась на освобожденные территории Донбасса, чтобы снять уже новый фильм – «Донбасс. Дорога домой».

После показа фильма в Твери организована творческая встреча и обсуждение картины с ее автором.

ИЗ ДОСЬЕ КП

Александра Франк окончила Сорбонну и актерскую школу Кур Флоран, Высшие режиссерские курсы ВГИКа (мастерская В.Б Ахадова). Короткометражный фильм «Радость», дипломная работа Александры Франк, был представлен на ММКФ, международных площадках.