В Тверской области стартовал Межмузейный передвижной этнофестиваль «Россия в узорах»

Главная тема фестиваля – знакомство с традиционными видами рукоделия и творчества народов нашей страны. Фото: Всероссийский историко-этнографический музей, Центр ремесленных традиций.

4 ноября в Торжке Тверской области стартовал Межмузейный передвижной этнофестиваль «Россия в узорах» (12+).Проект посвящен Году культурного наследия народов России.

Фестиваль продлится три дня. Его главная тема – знакомство с традиционными видами рукоделия и творчества народов нашей страны.

Фестиваль проходит на трёх площадках Всероссийского историко-этнографического музея – в Музейных рядах, Гостинице Пожарских и Этнографическом центре.

В рамках фестиваля запланированы тематические круглые столы, лекции, выставки, мастер-классы от тверских, новоторжских и калязинских мастериц, а также мастеров Центра ремесленных традиций Российского этнографического музея.

Все желающие могут познакомиться с секретами золотошвей, искусством новоторжских и калязинских кружевниц, символикой чувашской вышивки, приёмами набойки по ткани, сохранившихся у народов Кавказа, Средней Азии и Центральной России. С песенными народными узорами и костюмами гостей познакомят фольклорные коллективы.

После Тверской области фестиваль направится в Санкт-Петербург.