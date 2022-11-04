По Твери в День народного единства прошёл общегородской крестный ход

Общегородской крестный ход прошёл по Твери. Фото: Леонид СМИРНОВ

4 ноября, в День народного единства и праздник Казанской иконы Божьей матери, по Твери прошёл общегородской крестный ход.

Перед началом крестного хода митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе. От собора верующие и отправились крестным ходом - по проспекту Калинина, улицам Софьи Перовской и Советской.

Митрополит Амвросий совершил божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе. Фото: Леонид СМИРНОВ

К крестному ходу присоединилось довольно много людей. Процессию было видно из окон многих домов.

Крестный ход было видно из окон многих домов. Фото: Виктория ТУШКОВА

Конечной точкой крестного хода стала площадь Михаила Тверского. Там, у памятника, был совершён молебен.

Митрополит поздравил всех с праздником. Его слова цитирует сайт Тверской епархии: "Будем просить Пречистую Божию Матерь, чтобы Она благословила русский народ, была нашей Заступницей Усердной, чтобы Она, как и прежде, сохраняла страну нашу и все народы, ее населяющие, в мире и благоденствии. Мы будем молиться и о единстве. Единство — это любовь. Наша любовь друг к другу, наша способность понять и принять друг друга, наше желание прийти друг другу на выручку, когда это будет нужно. Наше единство — это молитва друг за друга и сохранение тех ценностей, которые через многие столетия пронесли наши благочестивые предки, представители всех народов и культур нашей великой страны."