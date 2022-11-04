В Тверской области за сутки госпитализированы четыре человека с коронавирусом

Коронавирус ослаб, но тяжёлые случаи всё ещё фиксируются. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки (по состоянию на утро 4 ноября 2022 года) в Тверской области коронавирус подтвердили ещё у 26 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 178 591 случай ковида.

Госпитализированы за сутки 4 человека.

Выздоровели 60 человек (с начала пандемии болезнь победили 174 737 человек).

Не умер о коронавируса за сутки никто (с начала пандемии скончались 2770 человек).

Наибольшее количество случаев COVID-19 с начала пандемии зарегистрировано в Твери - 61 084.

На втором месте по заболеваемости Конаковский район (13 676 случаев). На третьем - Ржев (9306 случаев).

Ситуацию с заболеваемостью в других муниципалитетах Тверской области смотрите на карте: