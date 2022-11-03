Чай подорожал в Тверской области

Чай подорожал, а конфетки подешевели. Фото: Виктория ТУШКОВА

По данным Тверьстата, за последнюю отчётную неделю (c 25 октября по 31 октября) в магазинах региона больше всего подорожал чёрный байховый чай. Он вырос в цене на 5,4%. Зато конфеты к чаю стали дешевле - на 2,6%.

Также подорожали: помидоры (3,8%), варёная колбаса (3%), бананы (1,4%), сыр (2,2%), сливочное масло (2,1%), печенье (1,9%), белокочанная капуста (1,9%), молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (1,6%), пшено (1,6%), вермишель (1,4%), макароны (1,5%), яйца (1%).

Скинули в цене: морковь (-4,8%), репчатый лук (-2,7%), яблоки (-2,4%), грека, огурцы и свёкла(-2,1%).