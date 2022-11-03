В Тверской области мобилизованные граждане получат единовременную выплату до убытия в зону СВО

Мобилизованные получат единовременную выплату до убытия в зону специальной военной операции. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области граждане, призванные в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату до убытия в зону специальной военной операции. Такое решение принял губернатор Игорь Руденя на заседании президиума областного правительства 3 ноября.

Как подчеркнул глава региона, решение принято исходя из пожеланий самих военнослужащих и членов их семей. Выплата будет перечислена в течение 10 дней.

Ранее принималось решение о перечислении выплаты по убытии на территорию проведения СВО.

Региональная единовременная выплата в размере 150 тыс. рублей производится в беззаявительном порядке на основании сведений о включении мобилизованного в списки личного состава воинской части. Она не облагается налогом и не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении других мер соцподдержки.