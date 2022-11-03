Житель Тверской области угрожал убийством бывшей сожительнице и убил ее знакомого

Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ (убийство, угроза убийством).

По версии следствия, 28 марта 2022 года пьяный мужчина пришел в комнату общежития в поселке Новозавидовский, по месту жительства своей бывшей сожительницы, где встретил её знакомого. В ходе ссоры гость ударил мужчину в шею. От телесных повреждений тот умер.

После совершения убийства, мужчина прижал свою знакомую в угол комнаты, и зажимая горло, начал водить лезвием по ее шее, угрожая убить.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.