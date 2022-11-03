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НовостиОбщество3 ноября 2022 12:40

В праздничные выходные в Тверской области пройдет масштабный "Контроль трезвости"

Рейд состоится с 3 по 6 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится с 3 по 6 ноября.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Информацию необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102".