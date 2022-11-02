В правительстве обсудили итоги дорожной кампании в Твери

Работы на объектах почти завершены Фото: администрация Твери

2 ноября на совещании под руководством губернатора Игоря Рудени обсудили ход реализации программы работ на автомобильных дорогах города Твери в 2022 году.

Ремонт улиц, дворов и тротуаров областного центра ведется в рамках регионального закона о статусе "Город воинской славы" и по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Работы почти завершены.

В этом году в план включен ремонт 81 объекта - это 53 км улично-дорожной сети. Особое внимание уделено ремонту тротуаров.

По 19 объектов включено в план ремонта в Центральном, Московском и Центральном районах, в Пролетарском - 9.

Работы на 56 объектах завершены. Полностью отремонтированы участки в Московском и Заволжском районах - ул. П. Савельевой, Петербургском шоссе на въезде в Тверь, бульварах Шмидта, Гусева, Цанова, набережной реки Лазурь. В Центральном районе завершен ремонт участков по улицам Дарвина, Салтыкова-Щедрина, Фадеева. Приведены в нормативное состояние полотна мостов через реку Волга - Старый и Новый мосты.

В Пролетарском районе отремонтированы бульвар Ногина, ул. Спартака и другие улицы.