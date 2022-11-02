В Твери открывается персональная выставка живописи художника Игоря Жаркова

На выставке посетители увидят картины с изображением старой Твери Фото: администрация Твери

В Твери 4 ноября в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра состоится открытие первой персональной выставки живописи художника Игоря Жаркова.

Игорь Жарков - участник творческого объединения "Перекрёсток", работает в разных жанрах живописи и графики, пишет портреты, пейзажи, занимается религиозной живописью, создает иконостасы, расписывает храмы.

В экспозиции центра будет представлена серия работ "Старая Тверь". Посетители увидят более 100 картин городской жизни XIX века.

Выставка будет открыта до 27 ноября в большом выставочном зале на улице Советской, 54.