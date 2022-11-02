Студент из Твери стал призёром национального профессионального чемпионата «Абилимпикс»

Профессиональные соревнования состоялись в Москве. Фото: ПТО

Студент третьего курса Тверского колледжа сервиса и туризма Дмитрий Горячев занял III место в номинации «Поварское дело» на чемпионате «Абилимпикс». Это чемпионат профессионального мастерства для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Профессиональные соревнования состоялись в Москве. В чемпионате приняли участие 1077 участников из 78 регионов страны.

Дмитрий Горячев - не единственный участник из Тверской области, показавший высокий уровень мастерства. В «Абилимпиксе» приняли участие также Андрей Горшков из Торжокской школы-интерната в компетенции «Малярное дело» (категория «Школьники») и Вероника Картошкина из Торжокского педагогического колледжа имени Бадюлина в компетенции «Художественное вышивание» (категория «Студенты»).