В Тверской области стартовал осенний призыв

В Тверской области начался осенний призыв Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 ноября в Тверской области начался осенний призыв, он продлится до 31 декабря. Военные комиссариаты и комиссии по призыву уже начали работу.

Призыву на срочную службу подлежат граждане Российской Федерации мужского пола с 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Подробную информацию о ходе и особенностях проведения осеннего призыва можно узнать по номеру горячей линии 122.

Операторы колл-центров уже прошли инструктаж и готовы ответить на вопросы по осенней призывной кампании 2022 года.