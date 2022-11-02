В Тверской области стартовал осенний призыв

В Тверской области начался осенний призыв
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 ноября в Тверской области начался осенний призыв, он продлится до 31 декабря. Военные комиссариаты и комиссии по призыву уже начали работу.
Призыву на срочную службу подлежат граждане Российской Федерации мужского пола с 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.
Подробную информацию о ходе и особенностях проведения осеннего призыва можно узнать по номеру горячей линии 122.
Операторы колл-центров уже прошли инструктаж и готовы ответить на вопросы по осенней призывной кампании 2022 года.