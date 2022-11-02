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НовостиОбщество2 ноября 2022 9:46

В Тверской области работница воровала деньги из кассы магазина детских товаров

И получила условный срок
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина присвоила 70 000 рублей

Женщина присвоила 70 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Удомельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Женщину осудили за растрату.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимая в 2021 году, работая в магазине детских товаров, воровала деньги из кассы. Недостачу выявил управляющий.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. Также на два года ей запретили вести административно-хозяйственную деятельность.

Приговор не вступил в законную силу.