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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 5:20

Три человека пострадали в ДТП на трассе "Золотое кольцо" в Тверской области

Столкнулись четыре машины
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В ДТП пострадали три человека Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП пострадали три человека Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 1 ноября, в Старицком районе на трассе Р-132 "Золотое кольцо". Друг за другом на участке столкнулись четыре машины.

Водитель автомобиля "Скания" отвлекся от дороги и на светофоре врезался в "Хендэ Акцент". От удара "Хендэ" врезался в "Киа Соренто", а тот - в "Мерседес Спринтер".

В аварии пострадали три человека: водитель и пассажирка "Хендэ" и пассажирка "Киа". Их обследовали медики скорой помощи. Угрозы жизни нет.

ДТП на трассе "Золотое кольцо" Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП на трассе "Золотое кольцо" Фото: УГИБДД России по Тверской области