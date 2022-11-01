Жители Твери пожаловались на выгул собак в Бобачевской роще

Жители Твери пожаловались на выгул животных в Бобачевской роще Фото: Минприроды Тверской области

Жители микрорайона "Чайка" обратились в минприроды с заявлением о нарушении режима особо охраняемой природной территории при выгуле собак их хозяевами.

На территории рощи владельцы собак обустроили место для тренировок отходами отработанных автомобильных покрышек и древесины и ежедневно выгуливают там собак.

При этом территория Бобачевской рощи является частью особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка "Тверь Заповедная". Природный парк разделен на зоны: природоохранную, тихого отдыха, активного отдыха, вспомогательную (служебную), историко-культурную.

- Во всех указанных зонах действует единый запрет свободного выгула домашних животных. Домашнее животное необходимо выгуливать на поводке, - уточняют в минприроды.

Также на территории действует ряд других запретов, которые необходимо соблюдать.