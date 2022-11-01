В Тверской области отец незаконно получал выплаты на детей, которые с ним не проживали

Мужчина незаконно получил 81 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуру Оленинского района обратилась местная жительница с заявлением о незаконном получении выплат на детей ее бывшим супругом.

Установлено, что 39-летний мужчина обратился в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет. О том, что на основании решения суда место проживания детей определено с матерью, мужчина не сообщил и необоснованно получил 81 тыс. рублей. Деньги потратил на личные нужды.

По выявленному факту прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области незаконно полученных денежных выплат, которое рассмотрено и удовлетворено.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.