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НовостиОбщество1 ноября 2022 13:27

В Тверской области отец незаконно получал выплаты на детей, которые с ним не проживали

И потратил таким образом 81 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина незаконно получил 81 000 рублей

Мужчина незаконно получил 81 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуру Оленинского района обратилась местная жительница с заявлением о незаконном получении выплат на детей ее бывшим супругом.

Установлено, что 39-летний мужчина обратился в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет. О том, что на основании решения суда место проживания детей определено с матерью, мужчина не сообщил и необоснованно получил 81 тыс. рублей. Деньги потратил на личные нужды.

По выявленному факту прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области незаконно полученных денежных выплат, которое рассмотрено и удовлетворено.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.