В стенах СИЗО в Тверской области пленные солдаты ВСУ разучивают "Катюшу" Фото: Мария ЛЕНЦ

В телеграме "Спецоперация Z" появилось видео, по словам автора, сделанное у Кашинского СИЗО №2. За высокими стенами слышно хоровое исполнение "Катюши", которую, якобы, поют пленные воевавшие на стороне ВСУ.

- До этого пели гимн России. Вот так учат Родину любить, - отмечает автор за кадром.

Отметим, что в тюрьме города Кашин Тверской области когда-то содержали лидеров ГКЧП, совершивших последний госпереворот в СССР. Содержали там и мэра Твери. А вот теперь пленные враги разучивают популярные советские песни - символы Великой Отечественной войны.

Посмотреть видео можно здесь.