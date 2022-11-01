Открытый урок русского языка как иностранного состоится в Твери

На открытом уроке пойдёт речь о важности сплочённости и единения людей разных национальностей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Открытый урок русского языка как иностранного «Русский язык – символ единства» состоится в Твери 5 ноября. Урок будет посвящён Дню народного единства.

Мероприятие пройдёт в библиотеке имени Горького. Там, в отделе литературы на иностранных языках, уже второй год работает волонтёрская группа по изучению русского языка как иностранного. Занятия посещают слушатели разных национальностей.

Преподаватель, Фарангиз Хакбердиева, - из Самарканда. Она изучает русский язык на филологическом факультете ТвГУ, работает в учебно-образовательном центре «Реформа» и активно делится знаниями с теми, кто интересуется культурой России и русским языком.

- На открытом уроке пойдёт речь о важности сплочённости и единения людей разных национальностей, которые хотят учиться, жить и работать в мире и согласии, и о русском языке, как важном символе этого единства, - рассказывает Горьковка.

Урок состоится в 11:00 в отделе литературы на иностранных языках. 12+