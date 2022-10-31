Тверская область заняла пять призовых мест на фестивале "Диво России" Фото: ПТО

В Твери завершился финальный этап всероссийского фестиваля туристических видеопроектов «Диво России». Из более 2000 роликов, заявленных на фестиваль, отобраны 200 лучших проектов. Тверская область в финале заняла пять призовых мест.

I места в номинации «Вертикальные видео» удостоен проморолик об автомобильном путешествии, снятый в рамках продвижения специального проекта «Яндекс.Драйв. Вояж в Тверскую область».

Вторые места в нескольких номинациях заняли ролики: «Ржев. Найди своего героя», «Из мегаполиса – в деревню. Сельский туризм», «Экспедиция Перешагни Волгу» и проект всероссийского историко-этнографического музея «Музейные приключения в Торжке» о программах для путешествий школьных групп.

Работы оценивали 15 профессиональных экспертов – журналисты, продюсеры, операторы и режиссеры телеканалов, специалисты по брэндингу территорий.

Работы победителей номинированы на участие в конкурсе «Диво Евразии», который пройдет в декабре в Новосибирске.