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НовостиОбщество31 октября 2022 17:33

Тверская область заняла пять призовых мест на фестивале "Диво России"

На оценку были представлены туристические видеопроекты
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Тверская область заняла пять призовых мест на фестивале "Диво России"

Тверская область заняла пять призовых мест на фестивале "Диво России"

Фото: ПТО

В Твери завершился финальный этап всероссийского фестиваля туристических видеопроектов «Диво России». Из более 2000 роликов, заявленных на фестиваль, отобраны 200 лучших проектов. Тверская область в финале заняла пять призовых мест.

I места в номинации «Вертикальные видео» удостоен проморолик об автомобильном путешествии, снятый в рамках продвижения специального проекта «Яндекс.Драйв. Вояж в Тверскую область».

Вторые места в нескольких номинациях заняли ролики: «Ржев. Найди своего героя», «Из мегаполиса – в деревню. Сельский туризм», «Экспедиция Перешагни Волгу» и проект всероссийского историко-этнографического музея «Музейные приключения в Торжке» о программах для путешествий школьных групп.

Работы оценивали 15 профессиональных экспертов – журналисты, продюсеры, операторы и режиссеры телеканалов, специалисты по брэндингу территорий.

Работы победителей номинированы на участие в конкурсе «Диво Евразии», который пройдет в декабре в Новосибирске.