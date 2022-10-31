На тысячу жителей Тверской области приходится 24 индивидуальных предпринимателя

Столько у нас ИП-шников. Графика: Тверьстат

На тысячу жителей Тверской области в среднем приходится 24 индивидуальных предпринимателя. Такими цифрами поделился Тверьстат.

Больше всего "ипешников" в областной столице - 39%. На втором месте Калининский район (7%), на третьем - Конаковский (6%).

Меньше всего ИМ зарегистрировано в Жарковском районе (0,3%) и Молоковском муниципальном округе (0,2%).

Всего по состоянию на 30 сентября 2022 года в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов региона состоят 29898 индивидуальных предпринимателей.