Дороги в Твери перевели на зимнее содержание с 31 октября

На дороги Твери вышла снегоуборочная техника Фото: администрация Твери

В Твери в ночь на 31 октября в связи с понижением температуры воздуха и ухудшение погодных условий МУП "ЖЭК" приступило к работам по противогололёдной обработке городских улиц.

Ночью на улицы города вышли комбинированные дорожные машины и поливомоечная техника для обработки соляным раствором аварийно-опасных участков улично-дорожной сети, в первую очередь - это мосты, подходы к ним и перекрестки.

- Использовано порядка 40 тонн пескосоляной смеси и 80 кубометров соляного раствора, - сообщили в администрации Твери.

Всего в настоящее время МУП "ЖЭК" подготовило к работе в зимний период свыше 40 единиц дорожной техники, заготовлены материалы для обработки дорог.

Также, с 31 октября на зимнее содержание перевели автотрассы и дороги Тверской области.