В Тверской области решаются задачи по развитию импортозамещающих производств

На заводе по производству ламинатных труб. Фото: ПТО

Тверскому предприятию ООО ТД «Фримен» предоставлен льготный кредит при содействии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Средства будут направлены на расширение производства изделий для нескольких сфер вместо импортной продукции.

- Наша главная задача - предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали импортозамещающие проекты, открывали новые рабочие места, - отметил губернатор Игорь Руденя.

На это направлены договоренности, достигнутые главой региона на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года. Тогда губернатор подписал соглашение о взаимодействии с председателем правления Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Исаевичем. Оно подразумевает расширение мер поддержки предпринимателей Тверской области.

Целевой заем в размере 50 млн рублей предоставлен ООО ТД «Фримен» под 4% годовых. На средства займа для завода приобретут машину для производства ламинатных туб. Это позволит увеличить выпуск продукции на 2,5 млн единицы в месяц.

Продукция предприятия используется для упаковки лекарственных средств, косметики, пищевой продукции, профессиональной и бытовой химии.

В этом году еще несколько тверских производителей воспользовались возможностями развития при участии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.