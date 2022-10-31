Дорожные организации Тверской области перешли на зимнее содержание автотрасс

За содержание дорог в зимний период в регионе отвечают семь дорожно-эксплуатационных организаций. Фото: администрация Твери.

С 31 октября подрядные организации региона перешли на зимнее содержание дорог. В этот период подрядчики должны чистить автотрассы, мосты и автобусных остановки от снега, а также проводить обработку противогололедными материалами.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в предстоящем зимнем сезоне на работах по содержанию дорог будут задействованы 523 единицы спецтехники – комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики, тракторы.

В рамках госконтрактов за содержание автодорог в регионе отвечают семь дорожно-эксплуатационных организаций: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс» и ООО «Бежецкая дорожная компания».

- Важно обеспечить эффективную систему контроля за работой подрядных организаций по содержанию дорог. Чтобы независимо от погодных условий состояние дорог отвечало всем требованиям безопасности, - отметил губернатор Игорь Руденя.

На данный момент для обслуживания автодорог заготовлено 98 тыс. кубических метров песчано-соляной смеси. Эта работа продолжается.

Качество содержания контролирует Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области.

О затруднениях движения на автотрассах можно сообщать по телефонам диспетчерской службы Дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54 и 8-910-649-84-56.