Похититель велосипеда задержан полицейскими в Максатихе

Велосипед возвращён владельцу. Фото: Олег ХАДАЕВ

К полицейским Максатихи обратился 47-летний местный житель и сообщил, что из гаража рядом с домом у него украли велосипед. Ущёрб он оценил в 3000 рублей.

Полицейские, выехав на место преступления, выяснили, что в день происшествия гараж не был заперт. Далее, проведя специальные мероприятия, полицейские выяснили, что кражу велосипеда совершил 36-летний ранее судимый безработный.

В итоге его задержали, велосипед изъят и возвращён владельцу. Вора же ждёт суд и возможное лишение свободы на пять лет.