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НовостиПроисшествия30 октября 2022 13:32

Похититель велосипеда задержан полицейскими в Максатихе

Злоумышленника ждёт суд
Олег ХАДАЕВ
Велосипед возвращён владельцу.

Велосипед возвращён владельцу.

Фото: Олег ХАДАЕВ

К полицейским Максатихи обратился 47-летний местный житель и сообщил, что из гаража рядом с домом у него украли велосипед. Ущёрб он оценил в 3000 рублей.

Полицейские, выехав на место преступления, выяснили, что в день происшествия гараж не был заперт. Далее, проведя специальные мероприятия, полицейские выяснили, что кражу велосипеда совершил 36-летний ранее судимый безработный.

В итоге его задержали, велосипед изъят и возвращён владельцу. Вора же ждёт суд и возможное лишение свободы на пять лет.