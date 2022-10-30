Грабители в Зубцове на глазах у хозяина стащили газонокосилку

Участок жителя Зубцова мог остаться без должного ухода. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Житель Зубцова находился в сарае, когда заметил, как трое неизвестных вошли к нему в гараж и забрали газонокосилку.

66-летний мужчина вышел из сарая и потребовал вернуть агрегат, но злоумышленники скрылись вместе с машиной для стрижки травы.

Оценив ущерб в 6500 рублей, потерпевший обратился в полицию.

Сыщики провели все предписанные оперативно-розыскные мероприятия и вышли на грабителей. Ими оказались двое ранее судимых местных безработных и девушка.

Когда их задержали, они рассказали, что газонокосилку быстро продали, а деньги ещё быстрее пропили.

Полицейские изъяли у скупщика краденого агрегат, который скоро вернут владельцу.

Что касается грабителей, то один задержан, второй и девушка — под подпиской о невыезде. Суд может назначить им всем до семи лет лишения свободы.