У жительницы Удомли Тверской области обокрали дачу

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась с заявлением 44-летняя жительница Удомли. Женщина сообщила,что неизвестный обокрал ее дачный дом и похитил электрочайник, настенные часы, будильник, металлические бидоны, а также мелкие бытовые предметы и продукты. Ущерб хозяйка оценила в 3000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшую и возможных свидетелей произошедшего.

Подозреваемого разыскали в течение суток. Злоумышленником оказался 50-летний ранее судимый неработающий мужчина без определённого места жительства. Он сознался в содеянном и вернул имущество.

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.