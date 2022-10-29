В Твери прошли пожарные учения в здании Военного комиссариата

В Твери потушили условный пожар в Военном комиссариате Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В рамках межведомственного взаимодействия с подразделением Министерства обороны в Твери прошли пожарно-тактические занятия в новом здании Военного комиссариата Тверской области.

По тактическому замыслу произошло возгорание в кабинетах на втором и третьем этажах. Огонь интенсивно распространяется по помещению. О ЧП сообщили в пожарную охрану, сработала пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре.

К месту вызова были направлены силы и средства Тверского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова. Первые прибывшие экипажи были направлены на спасение и эвакуацию людей.

- Для координации действий пожарно-спасательных подразделений был организован штаб пожаротушения. После отработки всех тактических действий по спасению людей подразделения успешно ликвидировали условный пожар, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.