Сотрудник офиса сотовой связи украл деньги с кредитки клиентки в Тверской области

Молодой человек похитил 59 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть полиции обратилась 75-летняя жительница Конаковского района. Женщина рассказала, что в салоне сотовой связи оформила кредитную карту с лимитом 59 000 рублей.

Деньги со счета женщина не тратила, поэтому после звонка и сообщения о долге сотрудником банка, пошла в полицию.

В ходе розыска полицейские задержали 19-летнего подозреваемого. Выяснилось, что фигурант - работник салона, где женщина оформила карту. Молодой человек воспользовался служебным планшетом, в котором сохранилась информация с доступом к личному кабинету потерпевшей, изменил абонентский номер, а затем перевёл деньги на свой банковский счёт.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.