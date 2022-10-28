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НовостиПроисшествия28 октября 2022 9:16

Сотрудник офиса сотовой связи украл деньги с кредитки клиентки в Тверской области

Молодой человек воспользовался служебным планшетом
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Молодой человек похитил 59 000 рублей

Молодой человек похитил 59 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть полиции обратилась 75-летняя жительница Конаковского района. Женщина рассказала, что в салоне сотовой связи оформила кредитную карту с лимитом 59 000 рублей.

Деньги со счета женщина не тратила, поэтому после звонка и сообщения о долге сотрудником банка, пошла в полицию.

В ходе розыска полицейские задержали 19-летнего подозреваемого. Выяснилось, что фигурант - работник салона, где женщина оформила карту. Молодой человек воспользовался служебным планшетом, в котором сохранилась информация с доступом к личному кабинету потерпевшей, изменил абонентский номер, а затем перевёл деньги на свой банковский счёт.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.