Спасатели вывели пострадавшего мужчину из задымленной квартиры в Тверской области

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении в многоквартирном доме на улице Рудинская в Осташкове поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 27 октября.

По указанному адресу выехали отделения ПСЧ-44, сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Пожарные проникли в задымлённую квартиру и в комнате обнаружили мужчину. Пострадавшего вывели на улицу и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Пожар ликвидировали. Причина возгорания уточняется.