В Тверской области начались Фаддеевские образовательные чтения

Тверь принимает Фаддеевские чтения. Фото: Семён ЛЕГКОВ

26 октября в Тверской области начались X Фаддеевские образовательные чтения – региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Приветствие их участникам направил губернатор Игорь Руденя.

В этом году чтения приурочены к 150-летию со дня рождения священномученика архиепископа Тверского и Кашинского Фаддея. Как отметил глава региона, его жизнь и подвиг стали примером любви к Отчизне, несгибаемой воли и величия духа, верности ценностям Православия.

- Важно, что участники Фаддевских чтений уделяют большое внимание воспитанию молодежи на основе уважительного отношения к прошлому, к свершениям предков, к ратным и трудовым традициям нашего народа, - говорится в приветствии от Игоря Рудени.

В Тверском епархиальном управлении организована работа секций, где обсуждаются вопросы воспитания детей в православных образовательных организациях.

Пленарное заседание Фаддеевских чтений состоится 27 октября во Дворце культуры «Химволокно». В программе – работа передвижных просветительских выставок, награждение педагогов и священнослужителей за деятельность по духовно-нравственному воспитанию детей, а также победителей региональных педагогических и детских творческих конкурсов.

Завершится региональный этап Фаддеевских чтений 28 октября.