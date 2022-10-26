Пропавшего подростка из Старицы полиция разыскала в Твери

Поиски подростка завершены Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области завершены поиски пропавшего 13-летнего подростка, который ушел из школы в Старицком районе и пропал 25 октября.

Ржевским межрайонным следственным отделом регионального СКР по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками правоохранительных органов устанавливался круг общения ребенка, проводились поисковые мероприятия.

Пропавшего ребенка в Твери разыскала полиция. Малолетний будет допрошен следователем Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств его безвестного отсутствия.