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НовостиОбщество26 октября 2022 12:37

Пропавшего подростка из Старицы полиция разыскала в Твери

Проводится проверка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Поиски подростка завершены Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Поиски подростка завершены Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области завершены поиски пропавшего 13-летнего подростка, который ушел из школы в Старицком районе и пропал 25 октября.

Ржевским межрайонным следственным отделом регионального СКР по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками правоохранительных органов устанавливался круг общения ребенка, проводились поисковые мероприятия.

Пропавшего ребенка в Твери разыскала полиция. Малолетний будет допрошен следователем Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств его безвестного отсутствия.