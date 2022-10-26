За сутки дистанционные мошенники обманули шесть человек в Тверской области

Шесть фактов мошенничества зафиксировано в Тверской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки в Тверской области зарегистрировано шесть дистанционных мошенничеств.

47-летний тверичанин на неизвестном сайте оформил онлайн-заявку на покупку автозапчастей и по вине мошенников лишился 18 500 рублей, которые перевел в качестве предоплаты.

По той же схеме были обмануты две жительницы Московского и Центрального районов Твери, а также жительницы Вышнего Волочка. Собираясь купить мебель, одежду и электронику, они лишились денег.

В поселке Белый омут женщину обманули с кредитом, а в Бологое бдительный пенсионер отказался брать займ и обратился в полицию.

По всем фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".