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НовостиОбщество25 октября 2022 11:40

В Тверской области 7700 человек болеют ОРВИ

Случаев гриппа не выявлено
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области 7700 человек болеют ОРВИ

В Тверской области 7700 человек болеют ОРВИ

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

На 42 календарной неделе, по данным ведомства, выявлено 7700 случаев ОРВИ, что ниже недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 31,8%.

Продолжается прививочная кампания против гриппа. На 21 октября 2022 года привито более 324 000 человек, в том числе более 108 000 - дети. Вакцинация преимущественно проводится за счёт средств федерального бюджета.