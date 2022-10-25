В Тверской области 7700 человек болеют ОРВИ Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

На 42 календарной неделе, по данным ведомства, выявлено 7700 случаев ОРВИ, что ниже недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 31,8%.

Продолжается прививочная кампания против гриппа. На 21 октября 2022 года привито более 324 000 человек, в том числе более 108 000 - дети. Вакцинация преимущественно проводится за счёт средств федерального бюджета.