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НовостиОбщество24 октября 2022 14:23

В Спирово Тверской области местный житель создал арт-объект "Камень желаний"

Если приложить две ладони к камню и загадать желание, то оно исполнится
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Автор уверен, что камень действительно исполнит любое желание Фото: vk.com/spizvestiya

Автор уверен, что камень действительно исполнит любое желание Фото: vk.com/spizvestiya

22 октября в Спирово Тверской области, на площадке перед домом №4 в Садовом переулке состоялось открытие частного арт-объекта "Камень желаний".

Его создал местный житель Александр Клементьев.

Как сообщат газета "Спировские известия", камень, с выгравированными надписями "Совет да любовь" - с одной стороны и "Камень желаний и добрых дел" - с другой, окружают 12 ангелов, символизирующих количество месяцев в году.

Автор уверен, что арт-объект обладает чудодейственной силой: у всех, кто к нему прикоснется, исполнятся желания.