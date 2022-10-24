В Спирово Тверской области местный житель создал арт-объект "Камень желаний"

Автор уверен, что камень действительно исполнит любое желание Фото: vk.com/spizvestiya

22 октября в Спирово Тверской области, на площадке перед домом №4 в Садовом переулке состоялось открытие частного арт-объекта "Камень желаний".

Его создал местный житель Александр Клементьев.

Как сообщат газета "Спировские известия", камень, с выгравированными надписями "Совет да любовь" - с одной стороны и "Камень желаний и добрых дел" - с другой, окружают 12 ангелов, символизирующих количество месяцев в году.

Автор уверен, что арт-объект обладает чудодейственной силой: у всех, кто к нему прикоснется, исполнятся желания.