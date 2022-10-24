Глава Черногорской митрополии подарит икону для иконостаса Спасо-Преображенского собора Твери Фото: tvereparhia.ru

Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий выразил желание поучаствовать в создании иконостаса строящегося Спасо-Преображенского кафедрального собора Твери. Черногорская митрополия пожертвует средства для создания одной из икон иконостаса.

- В ближайшее время секретарь Черногорской митрополии протоиерей Остоя Княжевич и ключарь Спасо-Преображенского собора священник Сергий Будков обсудят вопрос о выборе иконы для иконостаса, которая станет даром от Черногорской митрополии будущему тверскому кафедральному собору, - сообщает пресс-служба Тверской епархии.