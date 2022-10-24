В Тверской области 24 октября коронавирусом заразился 31 человек

Вакцинация от ковида продолжается.

По данным на 24 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 31 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 178 302 человека. 174 251 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 340 835, в том числе за последние сутки – 925.

2770 человек скончались. За минувшие сутки умер один больной.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.