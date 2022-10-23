В Твери перед мобилизованными выступили общественники и парламентарии

Встречи с мобилизованными проводят артисты, общественники, политики. Фото: ПТО

23 октября в пункте сбора и формирования пополнения на площадке СК «Юбилейный» прошла встреча мобилизованных с общественниками и парламентариями: экспертом Российского общества «Знание», профессором Департамента гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрием Винником, депутатом Государственной Думы РФ Юлией Сарановой, членом регионального отделения организации «Боевое Братство» Рамазаном Мусаевым.

Участниками встречи стали волонтеры движения «Мы Вместе», юнармейцы. Перед мобилизованными также выступила певица Мария Зайцева.

-Такие встречи проходят в пунктах сбора и формирования пополнения в Твери на регулярной основе, - сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Сами мобилизованные отмечают – такие встречи производят большое впечатление, поднимают общий настрой и боевой дух.