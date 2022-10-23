В Твери на экскурсии знакомят с жизнью тверских купцов

Часть музейной экспозиции. Фото: ПТО

Музей тверского быта проводит для жителей и гостей Верхневолжья экскурсию «В гостях у тверских купцов». Посетителям предлагают пройти по дому купцов, в жилых комнатах. Об экскурсии сообщает пресс-служба областного правительства.

В «Гостиной» посмотреть мебель и праздничную посуду. В «Комнате хозяйки», куда посторонние, как правило, не допускались, полюбоваться повседневной и бальной женской одеждой, предметами рукоделия. В «Кабинете хозяина» проникнуться строгой деловой атмосферой. Юных посетителей впечатлят игрушки, книги и детская одежда в купеческой «Детской».

Дополнительная информация об экскурсии по телефону: 8 (4822) 52-84-04.