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НовостиЗвезды23 октября 2022 12:21

В Твери на экскурсии знакомят с жизнью тверских купцов

Экскурсии проходят в музее тверского быта
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Часть музейной экспозиции.

Часть музейной экспозиции.

Фото: ПТО

Музей тверского быта проводит для жителей и гостей Верхневолжья экскурсию «В гостях у тверских купцов». Посетителям предлагают пройти по дому купцов, в жилых комнатах. Об экскурсии сообщает пресс-служба областного правительства.

В «Гостиной» посмотреть мебель и праздничную посуду. В «Комнате хозяйки», куда посторонние, как правило, не допускались, полюбоваться повседневной и бальной женской одеждой, предметами рукоделия. В «Кабинете хозяина» проникнуться строгой деловой атмосферой. Юных посетителей впечатлят игрушки, книги и детская одежда в купеческой «Детской».

Дополнительная информация об экскурсии по телефону: 8 (4822) 52-84-04.