На воинских мемориалах в Тверской области проходит акция «День белых журавлей»

На воинских мемориалах в память о погибших советских воинах кладут бумажные фигурки птиц. Фото: ПТО

22 октября у памятных и мемориальных мест городов и поселков региона проводится областная молодежная патриотическая акция «День белых журавлей». Она посвящена памяти павших в Великой Отечественной войне советских солдат и офицеров.

В акции участвуют представители военно-патриотических объединений, юнармейцы, школьники, студенты, а также все желающие жители региона. К подножию воинских памятников и монументов кладут бумажных журавликов, объявляется минута молчания.

- Мы всегда будем помнить подвиг советских воинов, партизан и подпольщиков, мирных жителей на земле Верхневолжья. Практически с первых дней Великой Отечественной войны, на долгие три года Калининская область стала местом ожесточённых боёв с врагом – территорией мужества, стойкости и отваги. Сегодня нас объединяет память о героизме всех, кто отдал свою жизнь во имя Великой Победы и кого уже нет с нами, - считает губернатор Игорь Руденя.