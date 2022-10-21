В Тверской области водителей проверят на трезвость

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области в выходные состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

На состояние опьянения водителей инспекторы ГИБДД будут проверять в период с 21 по 23 октября.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102".