В Тверской области водителей проверят на трезвость

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"
Фото: Виктория ТУШКОВА
В Тверской области в выходные состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".
На состояние опьянения водителей инспекторы ГИБДД будут проверять в период с 21 по 23 октября.
Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102".