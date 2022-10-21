Игорь Руденя поздравил жителей с Днем герба и флага Тверской области Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей с Днем герба и флага Тверской области. Праздник отмечается 21 октября.

- Сердечно поздравляю вас с Днем герба и флага Тверской области! Этот праздник символизирует ценности, которые близки и понятны каждому из нас. Это искренняя любовь к Верхневолжью, уважение к многовековой истории тверской земли, ее важной роли в становлении и развитии Российского государства, стремление трудиться на благо Отчизны, быть достойными побед и достижений наших предшественников, - отметил Игорь Руденя.

Герб и флаг напоминают о том, что Верхневолжье всегда было родиной преданных сыновей и дочерей Отечества. Во все времена они отстаивали интересы своей страны, трудились для того, чтобы Россия была сильной, единой, самостоятельной державой.

Глава региона также подчеркнул, что сегодня жители Тверской области продолжают традиции патриотизма, заботы о своем крае, созидательного труда и защиты интересов Отчизны. И пожелал гражданам здоровья, счастья и новых успехов на благо Верхневолжья и всей России.