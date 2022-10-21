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НовостиПроисшествия21 октября 2022 6:11

Следователи начали проверку по факту смертельного пожара в Тверской области

В доме сгорели мужчина и женщина
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина и женщина погибли при пожаре Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Мужчина и женщина погибли при пожаре Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в доме, расположенном в деревне Оковцы Селижаровского округа, тел мужчины и женщины поступило в СУ СК РФ по Тверской области 20 октября.

По фактам гибели людей Осташковским межрайонным следственным отделом СКР организовано проведение доследственной проверки.

На место происшествия выезжали следователь и криминалист. Для выяснения причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза, для установления причин смерти - судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.